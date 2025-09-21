Dagli inviati Fabregas rivela: "Saputo ieri sera che la Viola avrebbe giocato a 4. De Gea un grande"

Al termine del successo contro la Fiorentina, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico del Como Cesc Fabregas. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo il sistema tattico nuovo della Fiorentina… in Italia si parla molto e alla fine si sa chi gioca. Ieri sera mi hanno avvertito che ci sarebbe stato un cambiamento nei viola e alla fine è stato così. Io infatti non dico mai alla squadra chi gioca fino a due ore prima della partita. Penso che però dal 30’ la squadra ha preso coraggio e serenità e ha fatto una grande prestazione. Era molto difficile affrontare una squadra come la Fiorentina e fare questo tipo di prestazione”.

Che soddisfazione le dà aver vinto una gara così nel finale?

“La gioventù è la nostra forza, non la nostra debolezza. Addai è giovane, ha spunti e anche se sbaglia impara. Oggi è stato bravo a decidere la partita. Io non ho fretta coi giovani, dobbiamo aspettarli e io ho molta pazienza. Abbiamo alzato il livello sicuramente ma siamo ancora all’inizio di un percorso. Dobbiamo ancora crescere ancora. Sono molto contento della prestazione ma anche per l’atteggiamento messo in campo”.

Quanti anni può giocare ancora De Gea?

“È un grande del calcio mondiale, su Sergi Roberto ha fatto una parata incredibile, credevo che fosse gol. Io ho parlato con lui prima che venisse a Firenze per portarlo a Como ma non è successo. Ha ritrovato la fame di un tempo. Sono felice per lui”.