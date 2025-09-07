Dagli inviati Festa a Braccagni per il Viola Club Grosseto: ospiti vip e tanta passione viola

Braccagni ha fatto da cornice, ieri sera, alla grande festa di inizio stagione del Viola Club Grosseto, uno dei punti di riferimento più sentiti della tifoseria viola in Maremma. Nella frazione grossetana si sono ritrovati gran parte dei tesserati, in passato arrivati a toccare quota 514, per rinnovare un appuntamento che è ormai tradizione e cuore pulsante della passione gigliata sul territorio. A rendere ancora più speciale la serata sono stati gli ospiti: l’ex centrocampista della Fiorentina, oggi agente, Daniele Amerini, il procuratore e opinionista di Radio FirenzeViola Costantino Nicoletti e il nostro Andrea Giannattasio.

Tra piatti tipici, musica e brindisi, si è respirato il calore di un’amicizia vera, cementata dalla fede sportiva, con la Fiorentina al centro di ogni discorso e di ogni speranza. La stagione è appena iniziata, ma il Viola Club Grosseto - in particolare con il suo presidente Fabio Pallari e il tesoriere Lorenzo Cavallari - ha voluto subito dare il segnale di esserci, unito e compatto, pronto a vivere ogni partita con entusiasmo e con il sogno, condiviso da tutti, di poter finalmente sollevare un trofeo che riporti Firenze e i suoi tifosi là dove meritano. Ecco alcune foto della bella serata di ieri: