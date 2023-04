NARDELLA, Fanno piacere parole Barone, su Lech...

Fonte: dalla nostra inviata, L. Magistrato

A margine del premio Spadolini a Palazzo Vecchio, alla presenza anche del ministro dell'interno Piantedosi, ha parlato così il sindaco Dario Nardella, a partire dalla vicinanza e fiducia espresse dal dg viola Joe Barone (domanda di Firenzeviola): "Riguardo allo stadio in questi giorni stiamo lavorando con pazienza e discrezione. Come ho già detto e come - e mi fa piacere - ha ribadito Barone c'è collaborazione con la Fiorentina e sono fiducioso che si troverà una buona soluzione, guardando principalmente all'interesse della città e dei tifosi".

Ha parlato di questo con il ministro del cpr in Toscana?

"No, non abbiamo parlato di questo. Parlerò della sicurezza, perché la sicurezza urbana è molto sentita dei cittadini".

Con il ministro avete parlato del pericolo della partita di Conference del 20 aprile?

"Non gliene ho parlato, ma gliene parlerò assolutamente. Non possiamo permetterci di mettere a rischio le nostre città, il nostro patrimonio artistico e le nostre piazze. Quello che è successo in Champions a Napoli è orribile, sono certo il ministro Piantedosi porrà la massima attenzione e gli chiederò un grande impegno su questo. Firenze è un patrimonio mondiale, non possiamo accettare che anche un solo tifoso arrechi danni al patrimonio artistico o alle persone, ci vuole massima attenzione per la partita con i polacchi".