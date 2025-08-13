Dagli inviati Il sindaco Pignotti: "Parcheggio scambiatore e Viola Parking: le differenze"

Presente all'inaugurazione del nuovo parcheggio scambiatore per la tramvia a Bagno a Ripoli, il sindaco del comune Francesco Pignotti ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Questo diventerà il nuovo parcheggio scambiatore da oltre 350 posti per lasciare qui le auto e dare la possibilità di entrare a Firenze con la tramvia. Si aggiunge al Viola Parking qui accanto, infrastruttura imprescindibile per il bellissimo centro sportivo della Fiorentina che è stato fondamentale già in questo ritiro, giornate andate molto bene.

Una separazione netta tra un parcheggio pubblico a sostegno della cittadinanza e l'altro privato a servizio di una grande attrattiva come il Viola Park (ma con una imprescindibile utilità pubblica), a prescindere dall'esito della vicenda processuale amministrativa in corso. Sarà necessaria una variante urbanistica che realizzeremo quando entrerà in funzione il nuovo mezzo. Così ci sarà un parcheggio per la tramvia, uno per il Viola Park e un altro per i residenti. Il parcheggio scambiatore fa vedere a tutti i cittadini quanto stanno procedendo i lavori per la tramvia: c'è una piena sinergia con il Comune di Firenze. Non vediamo l'ora che sia conclusa la tramvia".