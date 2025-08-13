Dagli inviati
Il video delle parole di Sohm in conferenza: "Viola nuovo step per la mia carriera"
Oggi è stato il giorno della presentazione di Simon Sohm come nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ha parlato di diversi temi, tra cui le sensazioni dopo l'approdo in viola. Ecco le sue dichiarazioni e il video integrale della conferenza stampa: "È un nuovo step per la mia carriera: certo Firenze è una piazza diversa e voglio fare bene anche qui".
Che obiettivi ha la squadra?
"Vogliamo ottenere tante vittorie in tutte le competizioni. Teniamo molto anche alla Conference League. Siamo pronti per far bene tutte le coppe".
Che obiettivi si è posto lei?
"Intanto di fare più gol rispetto allo scorso anno: credo che un giocatore box to box come me debba segnare di più".
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
