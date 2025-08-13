Dagli inviati

Giani dal nuovo parcheggio scambiatore a Bagno a Ripoli: "Importanza regionale"

Giani dal nuovo parcheggio scambiatore a Bagno a Ripoli: "Importanza regionale"
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 16:46Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dall'inviato Andrea Giannattasio

C'è anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani all'inaugurazione del nuovo parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "La tramvia diventa sempre più area metropolitana, di dimensione regionale. Avere la possibilità in quest'area di fare in modo che i cittadini possano parcheggiare qui e prendere la tramvia permetterà di ridurre anche il traffico urbano. Con Bagno a Ripoli e poi con Campi e Sesto la tramvia riguarderà un territorio ben più vasto del territorio di Firenze, per questo riguarda la Regione e abbiamo dato 80 milioni di euro".