Giani dal nuovo parcheggio scambiatore a Bagno a Ripoli: "Importanza regionale"
C'è anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani all'inaugurazione del nuovo parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli. Queste le sue parole ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "La tramvia diventa sempre più area metropolitana, di dimensione regionale. Avere la possibilità in quest'area di fare in modo che i cittadini possano parcheggiare qui e prendere la tramvia permetterà di ridurre anche il traffico urbano. Con Bagno a Ripoli e poi con Campi e Sesto la tramvia riguarderà un territorio ben più vasto del territorio di Firenze, per questo riguarda la Regione e abbiamo dato 80 milioni di euro".
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
