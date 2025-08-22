Polissya-Fiorentina, Rotan non ci sta: "Poteva finire 3-3. Non meritavamo un ko del genere"

vedi letture

Ruslan Rotan non ci sta. L'allenatore del Polissya, sconfitto per 0-3 dalla Fiorentina ieri sera nell'andata del playoff di Conference League, ai canali ufficiali del club ucraino ha voluto sottolineare la prestazione dei suoi uomini e un punteggio che, a detta sua, doveva dire altro: "Il nostro avversario ha dimostrato il suo valore oggi, segnando in ogni momento. Il punteggio parla della classe della Fiorentina. Ma voglio fare i complimenti ai nostri giocatori: non meritavano una sconfitta del genere. Noi meritavamo almeno un gol. Ma partite come queste danno esperienza", il pensiero di Rotan.

Che poi prosegue: "Alla fine del primo tempo eravamo in superiorità numerica e non siamo riusciti a sfruttarla, soprattutto i difensori: questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta. Quando meriti di più, ma non ci sei ancora riuscito, devi puntare con tenacia verso l'obiettivo, migliorare. Il punteggio non deve farti abbassare la testa o pensare che, beh, con lo 0-3, tutto sia perduto. Abbiamo creato molti momenti di qualità. Sono d'accordo con i tifosi sul fatto che il punteggio sarebbe potuto essere 3-3, ma ci vuole bravura che la Fiorentina ha avuto a differenza nostra. E un po' di fortuna, noi non l'abbiamo avuta. Sul punteggio di 0-1, abbiamo avuto due occasioni. Ma invece di un rigore contro la Fiorentina, abbiamo subito un secondo gol contro di noi. È un po' ingiusto", ha detto Rotan chiosando sul match.