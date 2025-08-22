'Benvenuti in Conference': l'Hacken. Ecco le 'siepi' svedesi che hanno asfaltato il Cluj

Quinto appuntamento dedicato agli svedesi dell'Hacken, protagonisti dell'andata dei playoff di Conference League con la vittoria casalinga per 7-2 contro i rumeni del Cluj.

Quinto appuntamento dedicato agli svedesi dell'Hacken, protagonisti dell'andata dei playoff di Conference League con la vittoria casalinga per 7-2 contro i rumeni del Cluj. Il club è stato fondato nel 1940 da un gruppo di adolescenti che giocava all’aperto vicino a una capanna di legno e ad alcuni castagni e che sognava di poter sfidare altre squadre. Fu scelta allora una denominazione che richiamasse la siepe che costeggiava il campo in cui avevano iniziato a giocare e infatti "Hack" in svedese significa proprio siepe ed è qui che siamo, in Svezia, precisamente nell’isola Hisingen e nel comune di Göteborg. Dal 2016 l’Hacken si è imposto come una realtà consolidata del calcio svedese: in pochi anni arrivano 4 Coppe di Svezia e al primo storico titolo nazionale della propria storia, ottenuto nel 2022 da autentico outsider: solo un anno prima il club era stato a lungo a rischio retrocessione. Con la vittoria dell’ultima Coppa di Svezia ha ottenuto il pass per i turni preliminari di Europa League, all’interno dei quali ha superato Spartak Trnava e Anderlecht prima del k.o con il Brann. In rosa l’Hacken può vantare una vecchia conoscenza del calcio italiano come il portiere Berisha.

