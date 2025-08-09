Tournée inglese finita e Fiorentina libera per due giorni: appuntamento a martedì

Oggi alle 16:58Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Dopo la gara all'Old Trafford che chiude la tournée inglese della Fiorentina, Stefano Pioli ha dato due giorni interi liberi: il ritrovo al Viola Park sarà infatti martedì. Non tutti i giocatori rientreranno a Firenze con la squadra perché molti hanno scelto di rimanere in Inghilterra o comunque di volare da altre parti.