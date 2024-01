NARDELLA, Curva? Vuole risposte. Empoli tramontato

Fonte: Ludovico Mauro

A margine della presentazione della fine del restauro della Chiesa di Orsanmichele, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai microfoni dei media presenti riguardo al tema stadio, a partire dagli striscioni apparsi ieri in Curva Fiesole. Queste le sue parole raccolte da FirenzeViola.it: "I tifosi che hanno manifestato il loro dissenso hanno diritto a sapere come stanno le cose. Probabilmente non siamo stati sufficientemente chiari, ma da oggi lo faremo. Sono due anni che si sa che vanno fatti i lavori al Franchi. Abbiamo fatto un concorso e c'è un progetto che ha vinto. Abbiamo raccolto oltre 200 milioni di euro. Purtroppo 50 milioni sono stati persi dal governo ma ricorreremo al Consiglio di Stato perché Firenze ha il diritto di avere questi soldi. Però ci sono 150 milioni assegnati che noi avevamo e abbiamo il dovere di utilizzare per la riqualificazione di un'opera importante come lo stadio. Questo lo sapevano tutti, anche la Fiorentina. Tant'è che la società viola nel 2022 ci ha chiesto di rimanere a giocare al Franchi per questa stagione e di giocare fuori per le prossime due. Noi ovviamente volevamo realizzare i lavori e supportare la Fiorentina nelle sue decisioni che nel 2022 erano queste. Poi sono cambiate le priorità dei viola e noi ci siamo messi a disposizione facendo sopralluoghi da molte parti come lo stadio di Castello, l'area delle Molina.

Poi abbiamo individuato il Padovani come una delle migliori soluzioni visto che è vicino al Franchi. In quest'impianto abbiamo investito 10 milioni di euro. A Bologna e Cagliari le società hanno investito nello stadio alternativo provvisorio, qui invece siamo intervenuti noi. Se lo avessimo saputo prima ci saremmo mossi in maniera diversa. Questi sono i fatti. Il mio rapporto di grande rispetto con la famiglia Commisso è sincero e di grande rispetto, ma dobbiamo parlare chiaramente ai tifosi e a tutta la città. Abbiamo passato anni a dire che il Franchi era fatiscente e io e la mia amministrazione ci siamo presi la responsabilità di intervenire. Con molte delle tifoserie avevamo già fissato di incontrarci e così sarà. Riguardo ai riferimenti al fatto che sono napoletano, i fiorentini lo sanno e lo sapevano anche quando sono stato eletto. Dispiace ma il più grande Sindaco della storia Firenze, Giorgio La Pira, è siciliano. Penso che Firenze sia di tutti i fiorentini che la amano e non solo di chi qui ci è nato. Sono orgoglioso delle mie radici ma ho dato tutto a Firenze perché la amo".

Sull'opzione Empoli

"Mi dispiace per come si è chiusa la vicenda. Noi continuiamo a lavorare ad altre opzioni. Non è però il sindaco che ha l'ultima parola su dove si deve giocare, il mio compito è un altro. Ovvero realizzare un'opera pubblica fondamentale per città e quartiere perché il Franchi ora è fatiscente. per questo ho portato così tanti soldi come nessuno in Italia. Da Milano a Napoli nessuna città è avanti come noi. Io voglio portare a fondo il progetto Franchi e voglio sostenere la Fiorentina ma sempre con chiarezza. Empoli è tramontata ma siamo a lavoro per altre soluzioni, ma la Fiorentina avrà l'ultima parola".