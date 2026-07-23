Calciomercato Occasione Dovbyk in caso di partenza di Kean: ecco perché l'ucraino può fare al caso della Fiorentina

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La Fiorentina si guarda intorno per individuare l'eventuale sostituto di Moise Kean: tra le occasioni c'è anche Dovbyk della Roma

La Fiorentina potrebbe cedere Moise Kean entro la fine del mercato, ma questa non è una notizia. Anche Fabio Grosso ieri ha parlato apertamente di questa possibilità anche se, al momento, non pare esserci nessuna offerta concreta in mano ai dirigenti viola. Col Como ci sono stati solo dei timidi sondaggi e dall'estero nessuno si è mosso concretamente per lui. Probabilmente ci sarà da attendere ancora, ma nel frattempo il club si sta guardando intorno per individuare dei possibili sostituti.

Nessuna offerta per Dovbyk...per ora

Confermato l'interesse per Pellegrino del Parma, uno dei nomi che circolano è quello di Artem Dovbyk della Roma. L'ucraino è stato messo alla porta dai giallorossi, soprattutto a causa del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro, ma a parte dei sondaggi da parte di Real Betis e Genoa nessuno si è fatto avanti con una proposta concreta. Esattamente come accaduto per Kean dalle parti del Viola Park.

L'esigenza della Roma diventa un'occasione

La Roma sarebbe pronta a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto, magari con qualche milione da ottenere subito per il semplice prestito e un diritto che si aggiri intorno ai 15 milioni di euro. Un modo per alleggerire il monte ingaggi, ovviamente. E magari per far spazio a qualche acquisto di livello da regalare a Gasperini in tempi brevi. Il giocatore sarebbe pronto anche ad abbassare le attuali pretese, spalmando l'accordo su più anni e permettendo al nuovo club di ingaggiarlo a una cifra non esosa come quella ottenuta nell'accordo con i giallorossi.

Un dossier aperto sulla scrivania di Paratici

Tra l'altro, il suo procuratore è uno che ha ottimi uffici dalla parte di Bagno a Ripoli, quel Giuffrida che ha costruito l'affare De Gea e portato a termine la telenovela Gudmundsson, tanto per intendersi. Ancora non ci sono stati contatti diretti, ma è dossier aperto sulla scrivania di Paratici in vista delle prossime settimane. Se dovesse scaldarsi l'asse in uscita legata a Kean, una delle prime telefonate sarebbe sicuramente indirizzata allo stesso Giuffrida, pronto d'altro canto a mettersi al tavolo con la Fiorentina per agevolare un'operazione ben vista dalle parti di casa Dovbyk.

Il tempo per una trattativa non è ancora maturo

Se ne riparlerà tra qualche giorno o settimana, ma la situazione economica che circonda lo stesso attaccante ucraino e la necessità che si paleserebbe davanti alla Fiorentina di investire su una nuova punta potrebbero coincidere e aprire un tavolo di trattativa vera e propria. Dovbyk ha esperienza internazionale ed è stato anche capocannoniere della Liga con la maglia del Girona. Un biglietto da visita sicuramente più importante rispetto ad altri nomi circolati nelle ultime ore e che potrebbe tornare utile in caso di partenza dell'attuale punta titolare della Fiorentina.