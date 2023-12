NARDELLA, ACF a Empoli non si può: ora altre strade

Fonte: dal nostro inviato Niccolò Santi

Terminato l'incontro a tre con il dg viola Barone e il sindaco di Empoli Barnini sulla vicenda stadio, anche il primo cittadino di Firenze Nardella ha voluto dire la sua sulle novità emerse dalla riunione di oggi: “Abbiamo consultato la sindaca di Empoli sulla possibilità che la Fiorentina possa giocare al Castellani durante i lavori al Franchi ma ad oggi non ci sono le condizioni. L’incontro è stato approfondito e cordiale e abbiamo vagliato tutte le possibili opzioni che riguardano Empoli. Adesso lavoriamo ad altre soluzioni: abbiamo il tempo necessario per farlo. Con la Fiorentina abbiamo tutta la collaborazione possibile”.

Ma la Fiorentina resta scettica sulla soluzione Padovani?

“Io parlo per il Comune: la collaborazione cn la Fiorentina è totale per trovare la miglior soluzione possibile. Adesso i lavori al Franchi sono realtà. Alle 15, oggi, apriremo le buste e se i soggetti che hanno presentato le offerte risponderanno ai requisiti fissati dalla gara, la commissione d’esame si riunirà per valutare la migliore delle due offerte. Abbiamo una grande prospettiva e dobbiamo partire da questo con sano ottimismo per individuare la soluzione temporanea durante i lavori”.

Per lei si tratta di una rivincita?

“Io non cerco mai rivincite: io cerco soluzioni, per la città e per il quartiere. Non si può governare una città pensando alle rivincite. Ognuno si farà il suo esame di coscienza: io non ho mai mollato e sto con i piedi per terra perché il percorso davanti a noi è ancora lungo”.

Il Padovani resta un’ipotesi?

“Vedremo cosa accadrà il 27 dicembre: da allora stabiliremo tempi e modalità di realizzazione dello stadio”.

Barone ha chiesto di posticipare i lavori al Franchi: è possibile?

“Queste sono opzioni tecniche che valuteremo assieme agli addetti ai lavori, una volta che avremo tutte le assegnazioni”.