Dagli inviati Giani: "Le istituzioni siano vicine alla Viola: non possiamo permetterci la B"

Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sulla Fiorentina a margine dell'inaugurazione della 29a casa accoglienza della Fondazione Tommasino Bacciotti: "Io ci sono passato ventitré anni fa, in questo momento sono il presidente della Regione Toscana e quindi in una situazione diversa rispetto a quando ero Assessore del Comune di Firenze. Sicuramente la vicinanza delle istituzioni è molto importante, noi dobbiamo essere molto vicini e con gli stimoli giusti perché si possa risalire la china. La Fiorentina è Firenze, e Firenze è la Fiorentina.

Tutta la città si identifica in questa squadra, perché c'è solo lei. Rappresenta un tratto distintivo della città e della Toscana. La Fiorentina non può andare nell'anno del centenario in Serie B: dobbiamo fare di tutto perché i giocatori sentano dentro le loro gambe e il loro cuore l'anima di una città che vuole essere protagonista nel massimo campionato di calcio".