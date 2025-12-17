Dagli inviati
Fortini, in bilico per domani a causa di un problema al flessore
FirenzeViola.it
Niccolò Fortini in forte dubbio per la partita di domani a Losanna. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'esterno classe 2006 è in bilico per un problema al flessore che si porta dietro da prima della gara contro l'Hellas Verona (tant'è che ha giocato con la fasciatura alla coscia). Se anche dovesse essere convocato, non verrà rischiato dall'allenatore.
