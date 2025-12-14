Clima surreale fuori dal Franchi: grande silenzio e polizia fuori dalla tribuna, le immagini

Oggi alle 17:39Dagli inviati
di Redazione FV

Dopo la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona, al Franchi non va in scena alcuna contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina, diversamente da quanto accaduto alcune settimane fa. All’esterno della tribuna lo scenario è segnato da un silenzio surreale, rotto solo dalla presenza massiccia delle forze dell’ordine schierate attorno allo stadio. Un clima sospeso, carico di amarezza e riflessione. Di seguito le immagini scattate da FirenzeViola.