Renzi: "Avanti con Commisso, ma serve un top manager. E quello stadio ridicolo ci danneggia"

vedi letture

Il leader di Italia Viva e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi ha parlato a La Nazione proprio della squadra viola. Queste le sue parole ripartendo dal suo tweet di domenica dopo la sconfitta casalinga con l'Hellas Verona: "Firenze non merita lo scempio dell’ultimo posto in classifica, non merita di perdere così una partita al novantesimo, non merita uno stadio ridicolo figlio di errori clamorosi del Comune, non merita le prese in giro di mezza Italia. A Firenze siamo abituati a soffrire ma questo è peggio: è uno scempio. E io sono un fiorentino come tanti e ho il diritto di dirlo, forse persino il dovere di farlo".

E poi sulle origine di questa debacle dice: "È evidente che si è rotto qualcosa nello spogliatoio. La squadra è per molti aspetti la stessa che l’anno scorso era ai vertici della classifica: se oggi è ultima è perché nello spogliatoio è accaduto qualcosa. Serve l’intervento di un manager in grado di rimettere ordine, fare pulizia e salvarci della retrocessione. Serve qualcuno che entri nello spogliatoio e si faccia sentire".

Poi ha parlato anche della proprietà: "Ora vanno aiutati Catherine e Rocco Commisso, che sono persone buone e generose, a salvare la stagione. Per farlo non occorre il chiacchiericcio sulla cessione della società. Spero però che la proprietà capisca che abbiamo bisogno di un vero professionista alla guida della società. Continuando così si retrocede. E dunque con tutto il rispetto per chi sta gestendo la Fiorentina oggi serve qualcuno che si faccia rispettare nello spogliatoio, in città, dalle istituzioni. Un professionista. Commisso deve dire ai suoi di ingaggiare un top manager che capisca di calcio, gli faccia un contratto pluriennale, gli dia i soldi per il mercato di gennaio. Chi deve essere venduto se ne vada, chi arriva combatta per la serie A. Non siamo già retrocessi, siamo ancora in tempo a salvarci. Serve una svolta in società".

Qualche interesse per la Fiorentina a livello internazionale? "L’interesse è enorme, nel mondo tutti vogliono bene a Firenze, dal mondo arabo all’America, dall’Oriente agli imprenditori italiani. Ma Commisso ha detto che non vuole vendere, quindi avanti con Rocco".