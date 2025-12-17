Gli scontenti, il Corriere Fiorentino: "Piccoli contrariato. Ecco chi ha il mal di pancia"

vedi letture

Con il mercato invernale praticamente alle porte, la Fiorentina ha già stabilito già un paio di certezze, si legge sul Corriere Fiorentino. La prima: va sfoltita la rosa. Seconda: vanno messi dentro calciatori che offrano alternative rispetto a quanto visto fino ad oggi. Traduzione: attaccanti esterni, centrocampisti di strappo e un difensore veloce. Sono questi i profili individuati. Tra quelli che invece potrebbe salutare, con il mal di pancia, e che avrebbero detto ai propri agenti di guardarsi intorno, secondo il quotidiano, ci sono: Gudmundsson, con l'interesse della Roma sullo sfondo, e Dzeko, che non è certo contento di come sta andando la sua esperienza fiorentina.

Non ci sarebbe da sorprendersi se finisse altrove. Anche perché c’è la necessità di dar più spazio a Piccoli (pure lui abbastanza contrariato) che, tra l’altro, avendo giocato una partita di Coppa Italia col Cagliari, pur volendo non potrebbe comunque trasferirsi. E se Dodò aspetta sempre una proposta per il rinnovo di contratto (ma non ha manifestato nuovi nervosismi), uno che potrebbe chiedere di partire, visto anche il probabile passaggio alla difesa a quattro, è Pablo Marì.