Gli scontenti, il Corriere Fiorentino: "Piccoli contrariato. Ecco chi ha il mal di pancia"

Oggi alle 09:18
Con il mercato invernale praticamente alle porte, la Fiorentina ha già stabilito già un paio di certezze, si legge sul Corriere Fiorentino. La prima: va sfoltita la rosa. Seconda: vanno messi dentro calciatori che offrano alternative rispetto a quanto visto fino ad oggi. Traduzione: attaccanti esterni, centrocampisti di strappo e un difensore veloce. Sono questi i profili individuati. Tra quelli che invece potrebbe salutare, con il mal di pancia, e che avrebbero detto ai propri agenti di guardarsi intorno, secondo il quotidiano, ci sono: Gudmundsson, con l'interesse della Roma sullo sfondo, e Dzeko, che non è certo contento di come sta andando la sua esperienza fiorentina.

Non ci sarebbe da sorprendersi se finisse altrove. Anche perché c’è la necessità di dar più spazio a Piccoli (pure lui abbastanza contrariato) che, tra l’altro, avendo giocato una partita di Coppa Italia col Cagliari, pur volendo non potrebbe comunque trasferirsi. E se Dodò aspetta sempre una proposta per il rinnovo di contratto (ma non ha manifestato nuovi nervosismi), uno che potrebbe chiedere di partire, visto anche il probabile passaggio alla difesa a quattro, è Pablo Marì.