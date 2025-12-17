Arbitri, Fiorentina-Udinese affidata a Maurizio Mariani: la terna

Arbitri, Fiorentina-Udinese affidata a Maurizio Mariani: la ternaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:11Primo Piano
di Redazione FV

Il sito dell'AIA ha reso note le squadre arbitrali scelte per la sedicesima giornata di Serie A. Fiorentina-Udinese è stata affidata al signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. I suoi assistenti saranno Alassio e Tegoni, il quarto Uomo Arena, il Var Giua e l'aiuto Var Di Paolo.