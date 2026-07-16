Jimenez: "Felice di essere qui, la Fiorentina mi ha voluto al 100%

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Alex Jimenez, appena ufficializzato dalla Fiorentina, ha pronunciato le sue prime parole da giocatore viola, ai microfoni del sito ufficiali: "Sono troppo felice di essere qui e poter aiutare questa squadra quest'anno. Contento di tornare in Italia dopo gli anni al Milan? Ho iniziato tutto in Italia fino alla prima squadra e adesso sono troppo felice di stare qui nella Fiorentina e, siccome dal primo giorno che ho sentito che mi volevano al 100%, per questo sono qua. Il ruolo è uguale, destra o sinistra ala o difensore che sia, l'importante è aiutare la squadra, anche se mi piace giocare terzino destro dove ho giocato sempre.

Firenze? Mi aspetto che i tifosi siano con noi al 100% e noi saremo con loro al 100%. Il colore dei miei capelli? Aspettatevi il biondo"