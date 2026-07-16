Calciomercato Moreno riflette sul futuro: non ha ancora accettato il Wrexham

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Moreno non ha ancora accettato l'offerta del Wrexham: l'argentino aspetta di capire se ci possa essere una proposta migliore, mentre la Fiorentina ha fretta di vendere

Matias Moreno è in uscita dalla Fiorentina. La dirigenza viola gli sta cercando una sistemazione e ha già trovato un accordo con il Wrexham per la cessione a titolo definitivo a 8,5 milioni di euro mantenendo il 50% sulla futura rivendita. Tuttavia, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il difensore argentino non è ancora convinto di accettare la squadra gallese. Il classe 2003 sta riflettendo attentamente sul da farsi: manca solo il suo via libera per concludere un affare già intavolato ma non scontato.

La priorità della Fiorentina

La Fiorentina ha le idee chiare sul mercato in entrata, ma prima ha strettamente bisogno di vendere così da colmare il disavanzo di 28 milioni che si è creato dopo le ultime operazioni onerose completate. Moreno è rientrato a Firenze nel mese di giugno dopo il prestito annuale al Levante, che pur avendo il diritto di riscatto ha deciso di non confermarlo per via delle condizioni economiche complicate in cui versa. Oggi può portare nelle casse della società viola una somma non indifferente.