Calciomercato Al Sassuolo piace Comuzzo: può favorire l'operazione per Thorstvedt

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Prosegue la trattativa col Sassuolo per Kristian Thostvedt: ai neroverdi piace Pietro Comuzzo che potrebbe favorire la fumata bianca

La Fiorentina continua a lavorare per portare a casa Kristian Thostvedt. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e ha già fatto intendere al Sassuolo di volersi trasferire a Firenze. C’è da considerare che la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma la priorità del direttore sportivo Fabio Paratici è quella di spendere il meno possibile per il norvegese in uscita dal club neroverde. Di qui la possibilità di inserire una contropartita tecnica.

Il Sassuolo interessato a Comuzzo

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Sassuolo è molto interessato a Pietro Comuzzo e, pur restando vigile sul fronte Francesco Acerbi, potrebbe provare a inserirsi per il difensore della Fiorentina. Magari proprio nell’ambito della trattativa per Thostvedt. In quel caso non sarebbe da escludere un prestito di Comuzzo (ricordiamo che i dirigenti viola lo valutano 15-20 milioni di euro). Quindi chissà che il classe 2005 non favorisca l’arrivo di Thostvedt, chiesto espressamente da Grosso.

Brescianini e Sohm le alternative

Altrimenti la preferenza del Sassuolo ricadrebbe su Marco Brescianini. Il centrocampista lombardo piace alla società neroverde, ancora più di Simon Sohm che era stato proposto dalla Fiorentina in un primo momento. In quest’ultimo caso servirebbe senz’altro un conguaglio a favore della controparte. Sta di fatto che il negoziato per Thostvedt continua nonostante il rallentamento degli ultimi giorni. La Viola si giocherà le sue carte per arrivare all’ex Genk entro il mese di luglio. Le parti dialogano.