ITALIANO (S. STAMPA), Ora arriverà qualcuno. Brekalo...

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato del trionfo col Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo avuto pure ventiquattro ore in meno del Bologna per preparare la partita. Abbiamo cercato di essere super aggressivi e, a parte i primi minuti, siamo riusciti a creare pericoli. I rigori poi sono una lotteria. Oggi ho visto una partita bellissima: intensa, combattuta, senza speculazioni. Ho fatto i complimenti a Thiago Motta".

Pensa per la Supercoppa di recuperare qualcuno?

"Vediamo Gonzalez e Sottil. Sono loro a poter recuperare nel breve periodo".

Terza semifinale di Coppa Italia consecutiva. Quanto è contento?

"Oggi l'obiettivo era dare un senso ai prossimi mesi, noi avremo ancora una competizione a cui pensare e poi preparare. Volevamo rimanere ancora in corsa su questa competizione, siamo contenti".

Come ha visto a Ikoné dopo la sostituzione?

"Ikoné è questo, bisogna trovare la chiave giusta per fargli trovare di più la porta. Lo sa anche lui che in zona gol può fare molto di più".

Vede i segnali per poter fare qualcosa di importante?

"L'anno scorso dopo le finali ho detto che la Fiorentina deve avere come obiettivo ogni anno di rimanere a questi livelli. Alzando l'asticella anche in campionato, migliorando il settimo-ottavo posto. Stiamo navigando in questa maniera qua, aspetteremo l'avversaio in Conference, se poi troviamo in campionato qualcosa di più in termini di gol possiamo crescere. Più continuamo così, più qualcuno può avere voglia di venire ad aiutare".

Il non-ingresso di Brekalo è un segnale?

"No, abbiamo usato un modo diverso di andare a prendere all'avversario e se avessimo avuto ancora la possibilità Brekalo sarebbe entrato. Invece abbiamo rinunciato ad aprire il gioco sugli esterni, non vedrei il motivo di escluderlo. Il mercato è utile per migliorarsi e riempire ma è anche qualcosa che toglie concentrazione. Poi secondo me qualcunmo cambierà aria e qualcun altro arriverà, è questo il calcio".