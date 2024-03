ITALIANO (S. STAMPA), Arthur? Fuori per scelta tecnica

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato in sala stampa del 2-1 incassato stasera contro il Milan: "Il gol del raddoppio avversario arriva da un forcing dopo che l'inerzia era cambiata. Potevamo evitarlo. Però penso che la Fiorentina abbia fatto tutto quello che doveva fare: ha dato anima e cuore, solo per poco non esce con un risultato positivo. Il loro portiere ha fatto delle parate importanti. Abbiamo messo in difficoltà una squadra in grande forma. Se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire. Nelle prossime gare dovremo essere più precisi e concreti. Oggi potevamo fare qualche gol in più, ma questo deve essere l'atteggiamento perché la prestazione è stata di livello".

Adesso cosa si aspetta dalal squadra?

"Dico solo che in casa stiamo facendo grandi prestazioni, mentre fuori dobbiamo essere più pratici e convinti dei nostri mezzi. Al Franchi proponiamo e andiamo forte: oggi nel primo tempo abbiamo tolto autostima al Milan, nel secondo invece siamo venuti fuori con qualche palla gol in più. È quello che dobbiamo cercare anche in trasferta: se siamo questi in queste ultime partite possiamo fare bene. Non dobbiamo perdere fiducia ed entusiasmo, pensando sempre ad onorare il nostro direttore che non c'è più".

Come sta Beltran?

"Beltran stava andando bene ma non ce la faceva più, era stremato dopo gli impegni con la nazionale. Però ripeto che la partita di sacrificio che ha fatto oggi è quello che voglio vedere sempre: se avesse avuto più energia sarebbe rimasto in campo sicuramente".

Ha sentito il pubblico vicino come richiesto?

"La vicinanza del popolo viola l'ho percepita tantissimo in quei giorni drammatici che sappiamo tutti. Anche nei gesti di oggi prima della partita davanti allo stadio. Credo che tutta questa carica sia stata sfruttata dalla squadra perché è riuscita a stare dietro a un Milan fortissimo. Questa unione dovrà accompagnarci da qui alla fine della stagione. Se saremo un blocco unito sono convinto che ci toglieremo tante belle soddisfazioni".

L'esclusione di Arthur è stata una scelta tecnica?

"Vedendo il Milan in queste ultime partite abbiamo pensato che mettere più muscoli e ritmo avrebbe potuto limitare gli avversari a inizio gara. Quindi ho rinunciato a un po' di qualità. Nelle sfide successiva ci vorrà magari qualcos'altro: sfrutteremo tutto ciò che abbiamo a disposizione".