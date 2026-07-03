Saccardi: "In un calcio che pensa solo ai soldi, premiamo chi ha scelto Firenze con il cuore"

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Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, ha parlato all'evento “Solo per la Maglia” che sta andando in scena al Teatro Niccolini di Firenze per celebrare il centenario viola. Queste le sue parole: "È un evento che vuole celebrare non solo i campioni della Fiorentina che ci saranno comunque, ma vuole premiare l'attaccamento a questo territorio e a questa città. Tanti giocatori che hanno smesso poi hanno scelto di restare in Toscana. In un tempo in cui si pensa solo ai soldi va premiato e ricordato chi ha fatto una scelta di cuore e ha fatto una scleta di affetto verso un territorio che lo ha accolto.

Mi sembra un bel segnale, racconteremo e chiameremo giocatori che hanno fatto la storia tramite episodi di amore verso il club e una tifoseria che con tutti i limiti ci mette affetto e passione verso questi colori e questa città. È un evento organizzato come Consigilio Regionale, ringrazio i colleghi che hanno dato una mano. Io essendo tifosa ho voluto rendere omaggio a quella che è la squadra più importante di questa regione".