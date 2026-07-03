Zazzaroni: "Ho grande fiducia in Paratici. Con 2/3 colpi di livello i viola possono fare bene"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato all'evento “Solo per la Maglia”, che sta andando in scena al Teatro Niccolini di Firenze per celebrare il centenario viola. Queste le sue parole: "Cento anni di storia della Fiorentina e ottanta di stadio. Io l'ho vissuta per molti anni anche grazie a Polverosi e Rialti. La scuola di giornalisti toscani è stata molto importante. Sono molto contento di essere qui":

Qual'è il derby dell'Appennino che da tifoso del Bologna ricorda di più? "Il peggiore, quello di Dall'Oglio, un derby indimenticabile e un dramma rimasto sulla pelle. Poi ce ne sono stati tanti, recentemente a Firenze abbiamo vinto e abbiamo avuto Italiano per anni importanti, che lui ha vissuto anche a Firenze. C'è un po' un legame".

Il giocatore viola a cui è più legato? "Per me è Baggio, posso dirti Antognoni, Chiarugi o chi vuoi, ma Baggio l'ho conosciuto a Firenze e ho instaurato un legame molto forte che lui ha avvertito e avverte ancora oggi. A Bologna ha fatto un solo anno ma meraviglioso. Lui da Firenze non sarebbe mai andato via, mi diceva sempre che non sarebbe andato sotto Firenze".

Sulla Fiorentina di oggi, cosa si aspetta? "Io ho grande fiducia in Paratici, che è il più forte ds che c'è. È arrivato a cose fatte, questo è il primo anno in cui potrà intervenire, poi dipenderà dalle risorse che avrà Lo scorso anno la squadra mi ha sorpreso in negativo, c'erano dei valori alti da Kean a Fagioli. Pensavo potesse arrivare nei primi sette posti. Menomale alla fine hanno rimediato con la salvezza".

Si aspetta un anno di transizione? "Tu vedi le cifre che corrono e non corrono. C'è una transizione per tutti tranne che per il Como che ha trecento milioni a disposizione. L'Inter ora che ha stabilità sta cercando di poter avere maggior competitività, il Milan va di rincorsa, la Juventus non ho capito ancora cosa sia. Non lo so, una transizione, se la Fiorentina stabilizza la squadra e prende due/tre giocatori di livello riescono a fare un buon campionato".