Dalle risposte di Grosso le prime indicazioni tattiche, sul mercato la priorità è sempre sulle corsie esterne

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Con la presentazione di Fabio Grosso in programma oggi comincia ufficialmente la stagione viola, sul mercato restano le corsie esterne la priorità del club

Il primo giorno di scuola, la prima conferenza stampa per farsi conoscere e capire che ambiente lo accoglierà. Comincia ufficialmente oggi l’avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina, una ripartenza tecnica che sancisce il nuovo sodalizio viola, quello tra un ds sempre più al comando come Paratici e un tecnico emergente come Grosso reduce da un’ottima annata in quel di Sassuolo

Le risposte di Grosso

Così tra una domanda e l’altra oggi potrebbe essere il giorno buono anche per capire quali idee medita il tecnico in merito al prossimo anno. Se come pare il modulo sarà il 4-3-3 già visto con il Sassuolo una prima discriminante è rappresentata dal mediano che Grosso vorrà davanti alla difesa, visto che a prescindere dall’eventuale mercato che potrà coinvolgere Fagioli il reparto mediano è quello che potrebbe subire la maggior ristrutturazione

Priorità esterni

Di certo la priorità attuale non può che esser quella di costruire un reparto esterni al momento del tutto sguarnito. Contando le disponibilità attuali Grosso dovrebbe accontentarsi di Gudmundsson e Sottil per interpreti di ruolo, anche perché la vicenda Koleosho non sembra destinata a regalare grandi sviluppi nell’immediato. Mentre nel mirino restano i vari Bakayoko, Noa Lang o Zhegrova la Fiorentina attende risposte, e probabilmente segue anche altri profili al momento non usciti.

Novità sul fronte dei terzini

Le novità arrivano perciò in difesa, dove il nome di Holm potrebbe riguardare una fascia destra orfana di Dodò e Fortini e dove quello del giovane Valdepenas sembra rappresentare la miglior sintesi tra un difensore centrale e un terzino sinistro. Ipotesi da approfondire a breve, a differenza di un corteggiamento per Oulai che prosegue seppure a distanza. Mentre dalla Turchia il mediano ivoriano viene segnalato come ancora sotto osservazione dal Viola Park filtra l’interesse su altri obiettivi, strategia tipica di un mercato sul quale da oggi comincerà a dire la sua anche Grosso.