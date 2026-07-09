Atta è un colpo da 30 milioni più bonus (per arrivare a 40). Visite nelle prossime ore

Atta è un colpo da 30 milioni più bonus (per arrivare a 40). Visite nelle prossime oreFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:50Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha preso Arthur Atta dall'Udinese. Un colpo chiuso nella notte dal ds Paratici che farà del centrocampista uno degli acquisti più costosi della storia viola, visto che come riporta Sky Sport il trasferimento avverrà per una cifra attorno ai 30 milioni di euro più bonus che, in caso siano rispettati dal calciatore, porteranno il trasferimento vicino ai 40 milioni di euro. E L'Udinese mantiene il 30% del cartellino in caso di futura rivendita. Tutto chiuso per il trasferimento del calciatore che addirittura svolgerà le visite mediche nelle prossime ore.