Atta è un colpo da 30 milioni più bonus (per arrivare a 40). Visite nelle prossime ore
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La Fiorentina ha preso Arthur Atta dall'Udinese. Un colpo chiuso nella notte dal ds Paratici che farà del centrocampista uno degli acquisti più costosi della storia viola, visto che come riporta Sky Sport il trasferimento avverrà per una cifra attorno ai 30 milioni di euro più bonus che, in caso siano rispettati dal calciatore, porteranno il trasferimento vicino ai 40 milioni di euro. E L'Udinese mantiene il 30% del cartellino in caso di futura rivendita. Tutto chiuso per il trasferimento del calciatore che addirittura svolgerà le visite mediche nelle prossime ore.
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FirenzeViolaColpaccio viola: arriva Atta dall'Udinese in un'operazione da 30 milioni più (svariati) bonus. Nella notte sorpasso sul Milan
FirenzeViolaLa Fiorentina ha chiuso per Atta: chi è sul fantasista francese che ha stregato Paratici
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