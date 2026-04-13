Dagli inviati Giancarlo Antognoni: "Anni '80 indimenticabili. Oggi servono più italiani in campo"

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Presente presso Villa Arrivabene a Firenze, nell'ambito della mostra "80 nostalgia di quel giglio", Giancarlo Antognoni, bandiera viola e attualmente capo delegazione della Nazionale italiana Under-21, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola trattando i ricordi degli anni 80: “I ricordi degli anni 80 sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano, forse sono stati gli anni migliori. Chiaramente professionalmente abbiamo sfiorato lo scudetto dall’80 all’84. Sono gli anni in cui ho vissuto varie situazioni negative di infortuni, incidenti e anche cose positive, la vittoria del Mondiale, il fatto di vivere a Firenze che in quegli anni era invidiata da tutti. Quegli anni mi hanno migliorato sotto l’aspetto calcistico e anche umano”.

Secondo lei il calcio italiano si rilancerà?

“Se vogliamo trovare delle grandi situazioni che ci sono oggi, i nostri giocatori italiani giocano poco ma questo lo sanno tutti. Bisogna cercare di riportare gli italiani a giocare più spesso poi vediamo che succede”.

Cosa ne pensa di Silvio Baldini che in questo periodo allenerà la Nazionale maggiore? Lo seguirà anche lei?

“Se dovessi essere inserito in questo contesto insieme a lui sarebbe l'esordio anche per me. Per me sarebbe una grande soddisfazione. Sicuramente per lui è il coronamento di una carriera che l’ha visto protagonista nelle categorie inferiori però credo che abbia lavorato molto bene ed oggi merita questa ricompensa. Ha avverato un sogno".

Cosa ne pensa di Fazzini?

“Fazzini l’ho avuto nell’Under-21, è un giocatore che oggi trova difficoltà ad essere inserito in un contesto di squadra. Bisogna anche ripristinare questa tipologia di giocatori, trequartista che forse manca un po’ a tutte le squadre italiane e anche alla Nazionale, quindi ci auguriamo che faccia bene perché è un calciatore con caratteristiche importanti”.

E di Ndour?

"Ndour è il capitano della Nazionale Under-21, l’allenatore lo tiene molto in considerazione infatti sta giocando anche nella Fiorentina. E’ un giocatore importante indubbiamente”.