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La Rondinella festeggia la promozione e gli 80 anni di storia: le immagini

La Rondinella festeggia la promozione e gli 80 anni di storia: le immagini
Oggi alle 20:25Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dall'inviato, Niccolò Santi

La Rondinella Marzocco festeggia oggi gli 80 anni di storia e la promozione in Serie D ottenuta in questa stagione. Al Centro Sportivo della squadra fiorentina sono presenti tante celebrità cittadine, dalla sindaca Sara Funaro ad alcuni ex giocatori della Fiorentina come Mareggini. Ma anche Pino Vitale, Furio Valcareggi e Francesco Franchi si sono presentati per festeggiare la Rondinella. Di seguito le foto di Firenzeviola.it: