Dagli inviati Parma Primavera in finale Scudetto, l'allenatore Corrent: "Fiorentina fortissima"

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Nicola Corrent, allenatore del Parma che battendo il Cesena ha raggiunto la Fiorentina in finale Scudetto Primavera, ha parlato così dopo la partita ai media tra cui Firenzeviola.it: "Un'emozione fortissima, indescrivibile. Il Parma l'anno scorso era in Primavera 2, a volte rendiamo normale una stagione che è più che straordinaria. Abbiamo fatto un grande campionato a piccoli passi, ora siamo in finale e devo solo ringraziare i ragazzi abbracciandoli tutti. Cosa ho pensato sulla parata finale? È stata una partita tirata, il Cesena è una squadra forte e lo sapevamo ma i ragazzi hanno sofferto con un atteggiamento straordinario".

Come si vivono questi giorni in attesa della finale contro la Fiorentina?

"Dobbiamo viverla con grande serenità. Sappiamo che la Fiorentina gioca in casa con una squadra fortissima e un allenatore bravo. Ma anche noi abbiamo qualità, speriamo di recuperare qualche giocatore".

La finale si gioca tra le due squadre che hanno giocato meglio?

"Sono d'accordo. Al di là dei numeri, Fiorentina e Parma sono due squadre che hanno un'identità e hanno dimostrato costanza tutto l'anno. Si tratta della finale più giusta".

Sarà una sfida tra attaccanti?

"Sono due giocatori fortissimi ma ce ne sono tanti altri. Sarà una partita bellissima e ce la godremo".

