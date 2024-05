FOTO FV, Italia in campo. Posa coi bambini, c'è anche Savorani

Fonte: dalla nostra inviata a Coverciano - Luciana Magistrato

Terminata la conferenza stampa di presentazione del ritiro pre Europeo, a Coverciano è scesa in campo la nazionale italiana per il primo allenamento di questa fase che precede il torneo continentale. Il ct Luciano Spalletti ha prima spiegato la mancata convocazione di Giacomo Bonaventura, poi, prima dell'inizio della seduta, tutto il gruppo ha posato assieme a 26 bambini, sei con la maglia dell'Italia e venti con quelle delle 20 squadre di Serie A. Iniziativa che ha spiegato lo stesso Spalletti, per ringraziare i 20 club del campionato per la disponibilità mostrata in questi mesi.

Presente, come ovvio che sia in quanto preparatore dei portieri dell'Italia, Marco Savorani, che quest'anno ha ricoperto contemporaneamente anche il ruolo di preparatore dei portieri della Fiorentina nello staff di Italiano. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati: