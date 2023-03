FOTO FV, Alla Rinascente quattro giocatrici viola: il motivo

Fonte: dall'inviata L. Magistrato

Ci sono quattro giocatrici della Fiorentina femminile alla Rinascente, per l'annuncio di una nuova collaborazione benefica a favore della fondazione radioterapica oncologica in base alla quale dal 1° al 30 aprile, il 10% delle vendite al beauty-bar verranno devolute alla fondazione. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it, Russo, Monnecchi, Cafferata e Severini hanno posato con il direttore della terapia oncologica di Careggi Lorenzo Livi.