Fiorino d'Oro alla memoria per Kurt Hamrin. Funaro: "Un fiorentino vero"

Nella giornata in cui sono stati resi noti i Fiorino d'Oro che verranno consegnati dal Comune di Firenze, la sindaca Sara Funaro ha parlato anche di uno dei premiati, ovvero Kurt Hamrin, che è stato insignito oggi del prestigioso riconoscimento alla memoria: "Tra le tante attenzioni l'abbiamo avuta anche per lo sport. Non è stato solo un grandissimo giocatore ma anche un fiorentino d'adozione vero, si è impegnato tanto e non solo nel calcio per cui aveva un amore straordinario ed è rimasto nel cuore dei fiorentini ma si è impegnato tanto anche con i bambini e con i ragazzi e ritenevamo importante dare anche un riconoscimento che Hamrin merita. Un riconoscimento alla memoria di cui potranno godere i suoi familiari e tutti i tifosi fiorentini".

In foto, il figlio di Kurt Hamrin, Riccardo, al fianco della sindaca nel momento della consegna del Fiorino d'Oro.