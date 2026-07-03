Carobbi: "Un onore far parte dei cento anni di storia viola. Non darei la fascia a Kean"

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Stefano Carobbi, ex viola e prodotto del settore giovanile della Fiorentina che nel 1983 ha vinto lo scudetto con la Primavera, ha parlato all'evento “Solo per la Maglia”, che sta andando in scena al Teatro Niccolini di Firenze per celebrare il centenario viola. Queste le sue parole: "Questo evento dice tutto, io la maglia viola non sono riuscito a tenerla per tutta la carriera. Ho radici a Firenze e qui ho lasciato un pezzo di cuore. È un onore far parte di questi cento anni, si ritorna al passato ed è bellissimo".

Ricordo più bello in viola? "L'esordio con l'Avellino, in tre minuti mi sono passati alla testa ricordi e sacrifici".

A chi darebbe la fascia da capitano se fosse in Grosso? "Io ho sempre creduto che nello spogliatoio si creano i presupposti per scegliere il capitano. La fascia pesa e per tenerla si deve essere forti. Non sarei concorde nel darla a Kean, io la darei a un centrocampista o a De Gea che è quello che ha più carisma e esperienza".