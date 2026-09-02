Dagli inviati Toldo: "Che bella passione dei tifosi anche dopo tanti anni". Su Wembley...

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A margine della partita giocata tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia, l'ex portiere Francesco Toldo ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Sempre bello ripercorre le tappe di un bel percorso sportivo come i miei anni a Firenze. Rivivere la passione dei tifosi dopo tanti anni è bello. Sempre veramente una grande emozione perché i tifosi sono numerosissimi e non perdono occasione per seguire gli ex giocatori. Wembley? Una partita bellissima da parte di tutti, è stata una partita storica".