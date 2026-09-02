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Toldo: "Che bella passione dei tifosi anche dopo tanti anni". Su Wembley...
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A margine della partita giocata tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia, l'ex portiere Francesco Toldo ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Sempre bello ripercorre le tappe di un bel percorso sportivo come i miei anni a Firenze. Rivivere la passione dei tifosi dopo tanti anni è bello. Sempre veramente una grande emozione perché i tifosi sono numerosissimi e non perdono occasione per seguire gli ex giocatori. Wembley? Una partita bellissima da parte di tutti, è stata una partita storica".
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FirenzeViolaBeto-Pellegrino, la strana coppia. La strada della titolarità e il rischio dell'alternanza
Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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