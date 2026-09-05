Mandragora: "Parte del mio cuore è a Firenze. Oggi è stato bello ma difficile"

vedi letture

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino ed ex viola, andato oggi a segno contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara. Queste le sue parole: "Oggi è stato un mix di emozioni. Prima devo ringraziare questa gente per il bellissimo tributo. Grazie a tutti e in particolare alla Curva Fiesole".

Cosa hai pensato dopo il gol? "Una grandissima emozione, ma anche un dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze. Bello ma allo stesso tempo difficile".

Perché il Torino? "Avevo lasciato qualcosa in sospeso e volevo riprenderlo. Voglio lottare con i compagni per fare un'annata positiva".