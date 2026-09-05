Le ufficiali di Fiorentina-Torino: Grosso lancia Oulai-Fagioli. Esordio per Njie, dietro c'è Viery
Tutto confermato per quanto riguarda la formazione ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso, pronta a scendere in campo a breve per la terza giornata di campionato al Franchi contro il Torino di Abate. Il tecnico viola, a caccia dei primi punti in Serie A dopo le due sconfitte contro Roma e Frosinone, sceglie di schierare dal primo minuto sin da subito il nuovo arrivato Njie, che completerà il tridente offensivo con Mastantuono e Pellegrino, mentre a centrocampo a sorpresa non c'è Ndour, ma ci sono Fagioli, Oulai e Brescianini. Novità anche in difesa, con Viery che fa il suo esordio da titolare in maglia viola in Serie A al fianco di Dragusin. Presenti infine in panchina sia Atta che Dodo. Nel Torino invece da segnalare la presenza da titolari dei tre ex viola, Comuzzo, Fortini e Mandragora. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Ranieri, Atta, Jimenez, Beto, Ndour, Pedro Gonçalves, Gnonto. Allenatore: Fabio Grosso.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams. A disposizione: Mascardi, Siviero, Belghali, Biraghi, Carrascosa, Ismajli, Patterson, Braganca, Ilkhan, Luongo, Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Zapata, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate
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