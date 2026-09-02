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Amelia: "De Gea è forte e tornerà a dimostrare il suo valore così come Grosso"

Amelia: "De Gea è forte e tornerà a dimostrare il suo valore così come Grosso"FirenzeViola.it
© foto di Francesco Inzitari/I love Giana
Ieri alle 22:12Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dal Franchi, Ludovico Mauro e Lorenzo Dellagiovampaola

Al termine della partita giocata al Franchi per il Centenario, l'ex portiere oggi allenatore Marco Amelia ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Una bella serata, era una festa, la festa della Fiorentina, vedere tanti campioni in campo, con non solo la C maiuscola ma tutte le lettere maiuscole, è stato bello. È stato bello giocare in un'atmosfera come questa con i tifosi della Fiorentina che sono veramente passionali. Ci siamo divertiti, penso e spero che si sia divertito anche chi ha visto la partita".

L'inizio di stagione della Fiorentina e di De Gea?
"L'ha già dimostrato l'anno scorso David, diciamo che tutta la Fiorentina ha iniziato un po' così così anche l'anno scorso e poi sono venuti fuori campioni come lui, hanno aiutato la Fiorentina a salvarsi, quest'anno sicuramente l'obiettivo è diverso e mi auguro anche per Fabio, che è mio amico e allena la Fiorentina, che si possa recuperare spesso e che David, che è un grandissimo portiere, possa contribuire a risalire dopo questo inizio un po' così così, però è un ottimo portiere e dimostrerà sicuramente il suo valore col passare delle gare".

Ha parlato con Grosso?
"No, ci sono dei codici nel calcio e in queste situazioni sappiamo che ci sono tante cose in cui è meglio non entrare, però Fabio ha le spalle larghe e sa come deve sistemare questa squadra che ha cambiato tantissimo, sono arrivati giocatori nuovi, si deve ricreare l'equilibrio di spogliatoio che è fondamentale in questi casi, è una squadra che veniva da una stagione molto difficile però credo che serva giocare, quindi più partite si fanno in questo momento, prima si trovano i giusti equilibri, prima si trovano gli schemi, prima si trova la sicurezza dei giocatori e anche Fabio riesce poi a interagire con tutto l'ambiente viola nel migliore dei modi con i risultati".