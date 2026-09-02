Moscardelli: "Che bei ricordi tornare al Franchi. Beto? Diamogli tempo"

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Dopo la partita giocata al Franchi per festeggiare il Centenario, Davide Moscardelli ha parlato di vari temi legati alla Fiorentina ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Il Viola Park è una struttura meravigliosa, il lavoro sembra andare nella direzione giusta. Si spera anche che arrivi qualche risultato per dare un po' più di tranquillità anche al mister per lavorare, perché hanno cambiato veramente tanto, quindi c'è bisogno di un po' di pazienza, però il contorno c'è tutto. Poi tornare in uno stadio così importante dove io ho fatto, non dico l'esordio di un professionista, ma quasi, il primo gol in B l'ho fatto in questo stadio sotto quella curva, quindi sono ancora ricordi bellissimi e quando ci ritorno penso anche a quei momenti".

Cosa ne pensa di Beto?

"Si tratta di un attaccante molto forte fisicamente, anche veloce per la stazza che ha, sicuramente deve essere supportato nella maniera giusta, però penso che possa fare bene. L'importante è cercare di aiutarlo in tutte le situazioni di gioco, perché può anche dare una mano nei ripiegamenti o anche nelle partite inattive a sfavore, magari le partite importanti, quando è un risultato un po' in bilico. Diamogli tempo, prima vediamolo e poi magari si può discutere meglio. Grazie, grazie.