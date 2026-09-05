Grosso: "Le decisioni su di me spettano a chi è sopra. Non meritavamo di perdere"
Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "Io sento che faccio l'allenatore e mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me. È stato un peccato perdere questa partita perché si poteva fare meglio nel primo tempo. Nella ripresa dopo il gol non ci è girata nel modo giusto. Ci sono cose che stanno venendo fuori e che volevamo mascherare di più. L'ambiente merita risultati diversi, peccato non esserci ancora riusciti".
Sul cambiamento del secondo tempo e la cattiveria che manca davanti: "Il primo tempo dovevamo essere più bravi a uscire sul loro play ma non abbiamo concesso molte occasioni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, siamo andati avanti e poi abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare. Con poco abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, il calcio però è così".
Crede di riuscire a trovare l'unidici titolare ora che è chiuso il mercato? "L'obiettivo è trovare un undici ma è lontano e difficile da raggiungere, stiamo lavorando per arrivarci".
Cosa ne pensa del gol di Mandragora? Poteva a posteriori servire ancora? "Pensare a quello che poteva essere non serve a nulla, bravo lui, ha fatto un bel gol. Peccato perché non abbiamo letto il momento di difficoltà, potevamo uscire più aggressivi su quel tiro".
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