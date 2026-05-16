Vanoli cerca la prima vittoria con la Juve, Spalletti solo 4 volte ko coi viola: i precedenti

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Sulle colonne di TMW, si stilano come sempre le statistiche più ricorrenti di Juventus-Fiorentina, a partire da un focus sui due allenatori. Luciano Spalletti e Paolo Vanoli si affrontano in veste di allenatore per la seconda volta. La prima è quella disputata all’andata di questo campionato. Un momento quello in cui la Fiorentina di Vanoli era in estrema difficoltà ma seppe comunque pareggiare 1-1 (vantaggio bianconero con Kostic e pareggio di Mandragora). Toscano, cresciuto come calciatore nelle giovanili della Fiorentina, Luciano Spalletti non ha mai nascosto le sue simpatie viola, però sul campo… Da allenatore ha perso solamente quattro partite contro i gigliati su un totale di 27. L’ultima volta è successo il 10 aprile 2022 (Napoli-Fiorentina 2-3).

Dodici invece le sue affermazioni, poco meno di una ogni due di media. Vanoli è ancora fermo al palo e alla ricerca della sua prima vittoria da tecnico contro la Juventus. Prima al Torino e ora alla Fiorentina, due squadre che sentono la rivalità con i bianconeri, non è riuscito ancora ad alzare le braccia al cielo al triplice fischio dell’arbitro. Due volte ha pareggiato e una volta è uscito sconfitto contro la Juve. E’ successo nel derby del capoluogo piemontese, andato in scena del 9 novembre 2024.

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS VANOLI

0 vittorie Spalletti

1 pareggio

0 vittorie Vanoli

1 gol fatto squadre Spalletti

1 gol fatto squadre Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS FIORENTINA

12 vittorie Spalletti

11 pareggi

4 vittorie Fiorentina

46 gol fatti squadre Spalletti

32 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS JUVENTUS

0 vittorie Vanoli

2 pareggi

1 vittoria Juventus

2 gol fatti squadre Vanoli

4 gol fatti Juventus