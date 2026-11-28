Udinese-Fiorentina, numeri e curiosità della sfida in programma domani

Domani c'è Udinese-Fiorentina, scontro salvezza del 13esimo turno di Serie A, e Opta, il sito sulle statistiche legate al calcio, ci fornisce dati e spunti interessanti sulla sfida domenicale in programma alle ore 12.30: Tra le squadre affrontate almeno 70 volte in Serie A, l'Udinese è una delle due, insieme all'Hellas Verona (47% contro entrambe), contro cui la Fiorentina vanta la miglior percentuale di successi nella competizione (47 vittorie, 28 pareggi e 25 sconfitte in 100 sfide contro i friulani nel torneo).

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 partite disputate in Friuli tra Udinese e Fiorentina in Serie A: quattro vittorie per parte e quattro pareggi, dopo che invece i bianconeri aveva ottenuto sette successi nelle otto precedenti gare casalinghe contro i viola nel torneo (1P). L'Udinese ha conquistato appena due punti nelle ultime 10 partite di Serie A; dall'inizio di settembre, solo il Le Havre ha fatto peggio tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, raccogliendo un solo punto.

L'Udinese ha perso cinque delle prime sei partite casalinghe in questa Serie A, eguagliando la sua peggior partenza interna dopo altrettanti match nella competizione risalente alla stagione 1961/62; i friulani sono reduci da cinque sconfitte consecutive al Bluenergy Stadium, una striscia negativa che nella loro storia in Serie A è stata peggiore solo in tre occasioni (sei ko di fila nel 2018, 2015 e 1961). La Fiorentina non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questo campionato; solo nella stagione 1937/38 i viola avevano registrato una striscia di 12 partite senza clean sheet nelle prime 12 gare di Serie A, riuscendo a mantenere la porta inviolata per la prima volta solo alla 17ª partita.

La Fiorentina ha perso sette delle prime 12 partite di questo campionato (2V, 3N), il peggior risultato dal 2001/02 quando ne perse otto; quella stagione è stata anche l'unica in cui i viola hanno registrato più sconfitte nelle prime 13 gare (nove). La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato; solo una volta i viola hanno registrato più gare consecutive con almeno due reti al passivo nella storia della Serie A: 10 tra aprile e agosto 2017.

Solo il Bayern Monaco (otto) ha segnato più gol da fuori area rispetto alla Fiorentina (sette) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione - a quota sette anche il Racing Santander. Nicolò Zaniolo ha segnato due gol in Serie A contro la Fiorentina e contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (a quota due altre quattro squadre). Il classe '99 ha realizzato due reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante ne aveva messe a segno nelle precedenti 28, e non trova il gol per due gare consecutive da ottobre-novembre 2025.

Franco Mastantuono ha effettuato 46 tiri totali in questo campionato (a pari merito con Donyell Malen) e meno solo di Nico Paz (48); il calciatore viola è inoltre primo per dribbling tentati (61) e guida la classifica per tiri effettuati in seguito a un dribbling (otto).