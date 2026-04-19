Tensione alle stelle in casa Verona: Orban aggredisce un tifoso dopo il ko col Milan

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Clima molto teso in casa Hellas Verona dopo la sconfitta di oggi contro il Milan. Al termine della partita, si è verificato un episodio spiacevole che ha coinvolto l’attaccante gialloblù Gift Orban. Secondo quanto ricostruito, il giocatore si trovava nel parcheggio mentre stava lasciando lo stadio quando è stato avvicinato da alcuni tifosi.

In particolare, un uomo insieme al figlio si sarebbe avvicinato alla sua auto chiedendo una foto. Da lì la situazione sarebbe rapidamente degenerata, con un acceso alterco che ha portato Orban a scendere dal veicolo e a reagire in modo aggressivo nei confronti del tifoso. L’episodio è il segnale di un momento di forte nervosismo nell’ambiente gialloblù, già provato dal risultato negativo e dalla situazione complicata della squadra.