Il riscatto di Fabbian non lo toglie dal mercato: piace alla Lazio di Gattuso
Con la salvezza conquistata al termine dell’ultimo campionato è diventato obbligatorio il riscatto di Giovanni Fabbian dal Bologna. Un investimento importante, da 14 milioni di euro per l’intero cartellino, per un giocatore che però nella scorsa stagione ha trovato poco spazio per mettersi in evidenza sotto la guida di Vanoli. Per questo motivo il suo futuro è attualmente oggetto di valutazioni e non è escluso che possa essere inserito sul mercato.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista piace alla Lazio, che aveva già manifestato interesse nei suoi confronti durante la finestra di mercato invernale. Il nuovo allenatore Gattuso vedrebbe nel classe 2003 il profilo ideale per il suo progetto tecnico, apprezzandone soprattutto la versatilità e la capacità di ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di trequartista, scrive la rosea.
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