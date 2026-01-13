Serie A, la Flop11 generale di TMW: la squadra viola è la più rappresentata

Nonostante il pareggio conquistato contro il Milan nell'ultima giornata e 8 punti conquistati nelle ultime 5, La Fiorentina continua ad essere la squadra più rappresentata all’interno della Flop 11 generale di TMW, nonostante il passaggio da 5 a 4 giocatori rappresentanti. Data la sua cessione ufficiale all'Al-Hilal, è Pablo Marì il giocatore gigliato che lascia questa speciale classifica a discapito di Adam Obert, difensore del Cagliari. Continuano ad essere presenti, invece, Dodo e Pongracic, nonostante le ultime convincenti prestazioni. Ancora basso, invece, il voto per Sohm e Ndour.

Di seguito la formazione completa a cura di TMW:

Maduka Okoye (Udinese) 5.67

Dodo (Fiorentina) 5.63

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62

Adam Obert (Cagliari) 5.79

Alex Valle (Como) 5.77

Simon Sohm (Fiorentina) 5.33

Kristjan Asllani (Torino) 5.57

Cher Ndour (Fiorentina) 5.46

Santiago Pierotti (Lecce) 5.58

Amin Sarr (Hellas Verona) 5.46

Tete Morente (Lecce) 5.64