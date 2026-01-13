Classifiche a confronto: la Fiorentina è a -21 rispetto allo scorso anno

vedi letture

Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto al termine della 20esima giornata di Serie A. Nonostante il pareggio ottenuto col Milan nell'ultima giornata e gli 8 punti conquistati nelle ultime 5 giornate, la Fiorentina rimane la squadra con il confronto peggiore rispetto all'anno scorso: sono infatti 21 i punti conquistati in meno rispetto alla squadra allenata da Raffaele Palladino nello stesso periodo. Seguono Atalanta (-12), Lazio (-8) ed Hellas Verona (-6). Prima posizione, dall'altra parte, per il Como di Cesc Fabregas, vera sorpresa del campionato, con +16 rispetto allo scorso anno. Sorridono anche la Roma di mister Gasperini (+15), il Milan di mister Allegri (+10) e la Juventus di mister Spalletti (+5). Bene anche l’Inter capolista, con due punti in più rispetto alla passata stagione.

Di seguito il dato nel dettaglio:

*Inter 43 punti (+2)

*Milan 40 (+10)

*Napoli 39 (-5)

Juventus 39 (+5)

Roma 39 (+15)

*Como 34 (+16)

Atalanta 31 (-12)

Lazio 28 (-8)

*Bologna 27 (-5)

Udinese 26 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Torino 23 (+1) Cremonese 22

(in Serie B)

*Parma 21 (+2)

Genoa 19 (-4)

Cagliari 19 (+1)

*Lecce 17 (=)

Fiorentina 14 (-21)

*Hellas Verona 13 (-6)

Pisa 13 (in Serie B)

*=Una partita in meno