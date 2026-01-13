Classifiche a confronto: la Fiorentina è a -21 rispetto allo scorso anno
Torna l'appuntamento con le classifiche a confronto al termine della 20esima giornata di Serie A. Nonostante il pareggio ottenuto col Milan nell'ultima giornata e gli 8 punti conquistati nelle ultime 5 giornate, la Fiorentina rimane la squadra con il confronto peggiore rispetto all'anno scorso: sono infatti 21 i punti conquistati in meno rispetto alla squadra allenata da Raffaele Palladino nello stesso periodo. Seguono Atalanta (-12), Lazio (-8) ed Hellas Verona (-6). Prima posizione, dall'altra parte, per il Como di Cesc Fabregas, vera sorpresa del campionato, con +16 rispetto allo scorso anno. Sorridono anche la Roma di mister Gasperini (+15), il Milan di mister Allegri (+10) e la Juventus di mister Spalletti (+5). Bene anche l’Inter capolista, con due punti in più rispetto alla passata stagione.
Di seguito il dato nel dettaglio:
*Inter 43 punti (+2)
*Milan 40 (+10)
*Napoli 39 (-5)
Juventus 39 (+5)
Roma 39 (+15)
*Como 34 (+16)
Atalanta 31 (-12)
Lazio 28 (-8)
*Bologna 27 (-5)
Udinese 26 (=)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+1) Cremonese 22
(in Serie B)
*Parma 21 (+2)
Genoa 19 (-4)
Cagliari 19 (+1)
*Lecce 17 (=)
Fiorentina 14 (-21)
*Hellas Verona 13 (-6)
Pisa 13 (in Serie B)
*=Una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati