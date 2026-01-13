Calciomercato Viti sceglie la Sampdoria: ora risoluzione del prestito coi viola e partenza per Genova

Mattia Viti ha aperto al trasferimento alla Sampdoria: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il classe 2002 ha sciolto i dubbi e si è convinto a scendere di categoria e, a meno che non arrivino proposte dalla Serie A (a ora inattese) in extremis, sposerà la causa blucerchiata già nelle prossime ore.

Il difensore risolverà adesso il prestito con la Fiorentina e poi partirà per Genova con la formula del prestito secco (il Nizza rimane il club proprietario del suo cartellino). L'avventura di Viti a Firenze si chiude quindi dopo appena sei mesi, con sedici presenze in viola, sei da titolare.