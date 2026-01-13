La Top11 della 20° giornata a cura di TMW: ben due giocatori viola presenti
Su TuttoMercatoWeb.com è uscita la Top 11 della 20°giornata di Serie A. Fiorentina e Genoa le due squadra più rappresentate, con 2 giocatori schierati per parte, segno di un'ottima prestazione realizzata rispettivamente contro Milan e Cagliari. Per i viola, si tratta di David De Gea e dell'autore del goal Pietro Comuzzo, entrambi premiati con un 7. Premio di miglior giocatore del turno per il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore una doppietta a San Siro: 8 in pagella per lui.
Di seguito la formazione completa della redazione di TMW:
David de Gea (Fiorentina) 7
Manuel Lazzari (Lazio) 7
Leo Ostigard (Genoa) 7.5
Pietro Comuzzo (Fiorentina) 7
Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 7
Weston McKennie (Juventus) 7.5
Martin Baturina (Como) 7.5
Scott McTominay (Napoli) 8
Matias Soulé (Roma) 7.5
Matteo Tramoni (Pisa) 7.5
Lorenzo Colombo (Genoa) 7
