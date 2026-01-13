Moretto annuncia: "Harrison già in viaggio verso Firenze: operazione chiusa"

Oggi alle 10:09
di Redazione FV

Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, "Jack Harrison è in viaggio verso Firenze, operazione chiusa con la Fiorentina. Su di lui c’era anche il Valencia che però non ha avanzato nelle trattative". Questo il tweet sul suo profilodel noto giornalista che dunque dà per ormai conclusa la trattativa tra il club viola e il Leeds United. Attese dunque imminenti novità sul conto dell'esterno offensivo classe '96 inglese, con un passato anche al New York City e all'Everton, che potrebbe essere dopo Solomon e Brescianini il terzo innesto del mercato invernale viola. Ecco il lancio su X di Moretto: