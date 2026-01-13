Moretto annuncia: "Harrison già in viaggio verso Firenze: operazione chiusa"

Secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, "Jack Harrison è in viaggio verso Firenze, operazione chiusa con la Fiorentina. Su di lui c’era anche il Valencia che però non ha avanzato nelle trattative". Questo il tweet sul suo profilo X del noto giornalista che dunque dà per ormai conclusa la trattativa tra il club viola e il Leeds United. Attese dunque imminenti novità sul conto dell'esterno offensivo classe '96 inglese, con un passato anche al New York City e all'Everton, che potrebbe essere dopo Solomon e Brescianini il terzo innesto del mercato invernale viola. Ecco il lancio su X di Moretto: