Calciomercato Dier proposto alla Fiorentina, ma l'identikit non combacia. Harrison, le cifre

vedi letture

Nuovo appuntamento col "Chi si compra? Flash!" con tutti gli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina, a cura della nostra redazione.

Harrison vicino: le cifre

Jack Harrison è vicinissimo alla Fiorentina: l'affare è stato impostato sulla base di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto (e contratto per altri tre anni) a circa 10 milioni di euro. Un'operazione ad un passa dal concludersi, con le parti in causa che stanno solo limando gli ultimi dettagli. La chiusura è prevista per le prossime ore, forse già domani.

Baldanzi quasi sfumato

Proprio l'acquisto dell'esterno del Leeds porterà la Fiorentina a non chiudere l'operazione Tommaso Baldanzi. L'accordo tra viola e Roma c'era già, per un prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni, ma i costi più contenuti per l'arrivo di Harrison hanno spinto i dirigenti del club di Commisso ad agire in quella direzione, mettendo da parte l'ex Empoli.

Dier proposto, ma l'identikit non combacia

Nelle scorse ore è stato proposto alla Fiorentina il difensore Eric Dier, attualmente al Monaco e con un curriculum di grande respiro internazionale. I viola però cercano un centrale di piede mancino, mentre l'inglese è destro. Per questo è probabile che l'operazione non si faccia.